Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75

Эрлинг Холанд отличился в матче с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (1:0, первый тайм)

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 17-й минуте. В каждом из 12 последних матчей за «горожан» и сборную Норвегии Холанд забивал как минимум один мяч. Всего на этом отрезке он забил 22 мяча.

На гол норвежского форварда в матче с «Вильярреалом» давали коэффициент 1.75.