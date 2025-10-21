Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
Эрлинг Холанд отличился в матче с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов (1:0, первый тайм)
Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 17-й минуте. В каждом из 12 последних матчей за «горожан» и сборную Норвегии Холанд забивал как минимум один мяч. Всего на этом отрезке он забил 22 мяча.
На гол норвежского форварда в матче с «Вильярреалом» давали коэффициент 1.75.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
