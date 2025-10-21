2 000 000 от BetBoom за ставки на баскетбол

После относительного затишья у России появилась целая группа талантливых игроков, пробившихся в лучшую лигу мира. В этот драфт попали Дёмин, Голдин и Лахин – ждем увлекательного сезона от наших парней за океаном. Смотрите баскетбол вместе с BetBoom и участвуйте в акции «Закинь трёшку» с общим призовым фондом в 2 000 000 фрибетов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на ее сайте , и делать ставки на баскетбол от 1000₽ с коэффициентом от 1.3. За каждое заключенное пари участник получает баллы. В зависимости от количества баллов игроки распределяются в рейтинге, чем больше баллов – тем выше место. 4 ноября BetBoom определит победителей и разделит призовой фонд между первыми 100 местами.

Акция также проходит в сети наземных клубов BetBoom. Подробности акции спрашивайте у персонала. Адрес ближайших клубов можно узнать на сайте .

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам – приветственный бонус до 10 000. Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо при себе иметь паспорт.