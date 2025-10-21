Промо
2 000 000 от BetBoom за ставки на баскетбол

После относительного затишья у России появилась целая группа талантливых игроков, пробившихся в лучшую лигу мира. В этот драфт попали Дёмин, Голдин и Лахин – ждем увлекательного сезона от наших парней за океаном. Смотрите баскетбол вместе с BetBoom и участвуйте в акции «Закинь трёшку» с общим призовым фондом в 2 000 000 фрибетов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на ее сайте, и делать ставки на баскетбол от 1000₽ с коэффициентом от 1.3. За каждое заключенное пари участник получает баллы. В зависимости от количества баллов игроки распределяются в рейтинге, чем больше баллов – тем выше место. 4 ноября BetBoom определит победителей и разделит призовой фонд между первыми 100 местами.

Акция также проходит в сети наземных клубов BetBoom. Подробности акции спрашивайте у персонала. Адрес ближайших клубов можно узнать на сайте.

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам – приветственный бонус до 10 000. Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо при себе иметь паспорт.

У Овечкина одна шайба в 6 играх сезона. Капитан «Вашингтона» – самый вероятный автор гола в матче с «Сиэтлом»
28 минут назад
«ПСЖ» громит «Байер» (4:1) в матче с двумя красными и незабитым пенальти. 51.00 – камбэк хозяев после перерыва
42 минуты назад
Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
сегодня, 19:35
«Кайрат» не смог победить «Пафос» (0:0), играя в большинстве с 4-й минуты. Играли две самые низкорейтинговые команды ЛЧ
3сегодня, 18:38
Никита Ковальчук: «Матч «Арсенал» – «Атлетико» можно назвать скучным. Думаю, будет очень осторожная игра»
1сегодня, 18:24
Рублев проиграл 4 матча подряд во всех турнирах. 1.50 – победит Норри и прервет серию поражений
сегодня, 10:53
«Арсенал» не пропустил в 8 из 11 матчей в этом сезоне. 2.20 – «Атлетико» не забьет
2сегодня, 10:10
Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 50 раз с начала сезона – с 2000.00 до 40.00. Калининградцы в 3 очках от первого места
1сегодня, 08:33
Две самые низкорейтинговые команды ЛЧ – «Кайрат» и «Пафос» – сыграют в Казахстане. Кипрский клуб котируется фаворитом
2сегодня, 08:07
Меньше 1% давали на чемпионство «Мьелльбю». Клуб из деревни на 1500 человек впервые в истории выиграл чемпионат Швеции
1сегодня, 07:18
Последние новости
«Верю в организованность «Атлетико» и ставлю на ничью». Прогноз Тимура Бокова на «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 18:13
«В отсутствии игроков атаки «ПСЖ» в первую очередь будет внимателен в обороне». Прогноз Артема Денисова на матч «Байер» – «ПСЖ»
сегодня, 18:04
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Байером»
сегодня, 11:15Промо
«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев на третью победу подряд в ЛЧ
сегодня, 09:56Промо
«Сити» – фаворит, но «Вильярреал» наверняка полезет в атаку – жду много голов». Прогноз Тимура Бокова на матч Лиги чемпионов
сегодня, 09:40
5 причин следить за WINLINE BASKET CUP
сегодня, 08:26Промо
«Торпедо» замыкает таблицу Первой лиги, но котируется явным фаворитом матча с «Шинником»
вчера, 13:46
«Уфа» сыграла вничью 6 раз подряд. 3.20 – ничья в матче с ульяновской «Волгой»
вчера, 13:07
«Вест Хэм» пропустил 16 мячей в сезоне АПЛ, почти половина (7) – после удара головой. 2.65 – в матче с «Брентфордом» будет гол головой
вчера, 10:47
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в 8 из 10 последних матчей. 2.05 – очередное поражение
1вчера, 09:30