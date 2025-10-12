  • Спортс
  • Нидерланды пропустили 3 гола в 5 играх отбора ЧМ-2026. 2.30 – Финляндия забьет им в предстоящем очном матче
Нидерланды пропустили 3 гола в 5 играх отбора ЧМ-2026. 2.30 – Финляндия забьет им в предстоящем очном матче

Сборная Нидерландов примет Финляндию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.

Нидерланды – подавляющий фаворит с коэффициентом 1.12. На финнов букмекеры дают 29.00, на ничью – 10.50.

Нидерландцы пропустили 3 гола в 5 матчах отбора, в том числе сухая победа (2:0) над Финляндией в июне. Если финны не забьют, сыграет коэффициент 1.63. На их гол можно поставить за 2.30.

Матч пройдет 12 октября. Начало – в 19:00 мск.

Как там наши в Европе: Чалов забил Лодыгину, Хайкин рубится в ЛЧ, Сафонов сидит, Кокорин лечится

Опубликовала: Венера Кравченко
