Нидерланды пропустили 3 гола в 5 играх отбора ЧМ-2026. 2.30 – Финляндия забьет им в предстоящем очном матче
Сборная Нидерландов примет Финляндию в 8-м туре отбора ЧМ-2026.
Нидерланды – подавляющий фаворит с коэффициентом 1.12. На финнов букмекеры дают 29.00, на ничью – 10.50.
Нидерландцы пропустили 3 гола в 5 матчах отбора, в том числе сухая победа (2:0) над Финляндией в июне. Если финны не забьют, сыграет коэффициент 1.63. На их гол можно поставить за 2.30.
Матч пройдет 12 октября. Начало – в 19:00 мск.
