204-я ракетка мира Вашеро сенсационно выиграл «Мастерс» в Шанхае. Со 2-го круга монегаск был аутсайдером в каждом матче

204-я ракетка мира Валентин Вашеро обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша (№54) в финале «Мастерса» в Шанхае (4:6, 6:3, 6:3).

Вашеро попал в основную сетку через квалификацию – из-за отказа другого участника. Таким образом, монегаск сыграл на турнире 9 матчей. В 7 из них он котировался аутсайдером.

Вашеро был фаворитом только против Лиама Драксла в квалификации и против Ласло Дьере в 1-м круге. В финале против кузена победа Валентина оценивалась коэффициентом 2.36. На Риндеркнеша букмекеры давали 1.70.

Вашеро и Риндеркнеш: сколько можно было выиграть до безумного финала?