Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на Везина Трофи

В ночь с 7 на 8 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. Букмекеры открыли линии на индивидуальные награды.

Только три претендента на приз лучшему вратарю оценены коэффициентом ниже 10.00. Букмекеры первым ведут голкипера «Виннипега» Коннора Хеллибака (4.00). Американец признавался лучшим два года подряд, а до этого еще выигрывал номинацию в 2020-м.

В топ-3 сразу двое россиян: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») получил 7.50, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») располагается чуть ниже – 8.50.

В линии есть еще три россиянина: Сергей Бобровский («Флорида») попал в топ-10 – 15.00, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») расположился чуть ниже – 20.00, замыкает список Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») – 40.00.

