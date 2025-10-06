0

Два российских вратаря – в топ-3 фаворитов на Везина Трофи

В ночь с 7 на 8 октября стартует регулярный чемпионат НХЛ. Букмекеры открыли линии на индивидуальные награды.

Только три претендента на приз лучшему вратарю оценены коэффициентом ниже 10.00. Букмекеры первым ведут голкипера «Виннипега» Коннора Хеллибака (4.00). Американец признавался лучшим два года подряд, а до этого еще выигрывал номинацию в 2020-м.

В топ-3 сразу двое россиян: Игорь Шестеркин («Рейнджерс») получил 7.50, Андрей Василевский («Тампа-Бэй») располагается чуть ниже – 8.50.

В линии есть еще три россиянина: Сергей Бобровский («Флорида») попал в топ-10 – 15.00, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») расположился чуть ниже – 20.00, замыкает список Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») – 40.00.

НХЛ – самый непредсказуемый турнир в мире: 4 фаворита, 16 претендентов. Победит снова «Флорида»?

Опубликовал: Георгий Шаков
Ставки на хоккей
logoРейнджерс
logoВиннипег
logoИлья Сорокин
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
Ставки на спорт
logoИгорь Шестеркин
logoСергей Бобровский
logoАйлендерс
logoЯрослав Аскаров
logoКоннор Хеллибак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений
сегодня, 13:39
ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00
сегодня, 12:00
Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
2сегодня, 11:07
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
14сегодня, 06:36
9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль
1вчера, 19:29
«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 46,55%. Шансы «Барселоны» упали с 62,5% до 46,6%
34вчера, 18:21
«Балтика» набрала 20 очков в 11 турах РПЛ – лучший результат новичка на этом отрезке с 2005 года
4вчера, 18:00
«Барселона» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые за 10 лет – 1:4. Каталонцы котировались явными фаворитами матча
20вчера, 16:24
«Спартак» и ЦСКА забили 5+ голов в очном матче РПЛ впервые с 2009 года. На это давали 13% вероятности
5вчера, 15:35
«Эвертон» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на 93-й минуте – 2:1. В лайве на «ирисок» давали коэффициент 23.00
3вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
вчера, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
вчера, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
вчера, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
1вчера, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
вчера, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
вчера, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
вчера, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
вчера, 09:41Промо
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
вчера, 07:39Промо
«Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА. Армейцы не проигрывают дома в РПЛ 12 матчей подряд
6вчера, 06:29