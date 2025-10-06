«Ковентри» Лэмпарда – новый фаворит в Чемпионшипе. Лидер турнира идет без поражений

Букмекеры значительно изменили расклады на потенциального победителя Чемпионшипа. После девяти туров на первое место вышел «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда. Запас над «Мидлсбро» – одно очко.

Сейчас на лидера Чемпионшипа предлагают коэффициент 3.40. Ипсвич был фаворитом до сезона. Команда располагается только на девятом месте в таблице, но идет второй у букмекеров – 3.50.

В топ-5 далее: «Мидлсбро» (7.50), «Лестер» и «Саутгемптон» (оба – 13.00).

«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 46,55%. Шансы «Барселоны» упали с 62,5% до 46,6%