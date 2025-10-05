«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 46,55%. Шансы «Барселоны» упали с 62,5% до 46,6%
Opta сравняла шансы «Реала» и «Барселоны» на чемпионство в Ла Лиге.
В 8-м туре мадридцы победили «Вильярреал» (3:1) и поднялись на 1-е место в таблице, опередив на 2 очка каталонцев, которые разгромно проиграли «Севилье» (1:4).
Суперкомпьютер оценивает вероятность чемпионства «Барселоны» в 46,6%, а «Реала» – в 46,55%.
После 7-го тура на титул мадридцев давали 31,4%, «Барселона» же с шансами 62,5% считалась подавляющим фаворитом.
