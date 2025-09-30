«Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» – 0:5. Букмекеры давали 4.90 на победу мадридцев с разницей в 5+ мячей

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

В составе мадридского клуба хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Также отличились Эдуардо Камавинга и Брахим Диас.

Перед игрой букмекеры давали коэффициент 4.90 на победу «Реала» с разницей минимум в 5 мячей.

«Кайрат» проиграл два матча на старте общего этапа ЛЧ с общим счетом 1:9.