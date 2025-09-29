«Арсенал» стал фаворитом АПЛ у букмекеров – впервые в сезоне. Лондонцы отстают от «Ливерпуля» на два очка
В 6-м туре «Арсенал» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1) с победным голом Габриэла на 96-й минуте, а «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), пропустив решающий мяч на 97-й. Мерсисайдцы продолжают лидировать в чемпионате с 15 очками, «канониры» отстают на 2 балла.
Лондонцы впервые в сезоне стали фаворитами чемпионата у букмекеров – коэффициент на титул «Арсенал» обвалился до 2.35. «Ливерпуль» идет вторым с 2.60 на титул, топ-3 замыкает «Ман Сити» (5.80).
Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 2.35
2. «Ливерпуль» – 2.60
3. «Манчестер Сити» – 5.80
4. «Челси» – 35.00
5. «Тоттенхэм» – 40.00
6. «Кристал Пэлас» – 80.00
7-8. «Манчестер Юнайтед» – 100.00
7-8. «Ньюкасл» – 100.00
9. «Брайтон» – 150.00
10. «Борнмут» – 200.00
Остальные – от 500.00