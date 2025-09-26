Сонего проиграл 16 матчей подряд против соперников из топ-10. Зверев продлит тренд, уверены букмекеры
Лоренцо Сонего встретится с Александром Зверевым в первом круге турнира в Пекине.
Итальянский теннисист проиграл 16 последних матчей против игроков из десятки мирового рейтинга и 17 подряд – против соперников из топ-20.
Букмекеры уверены в продлении тренда – на победу Зверева, занимающего третью строчку в рейтинге ATP, дают коэффициент 1.26. На успех 44-й ракетки мира дают коэффициент 3.90.
Матч состоится 26 сентября и начнется в 14:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
