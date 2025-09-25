«Астон Вилла» еще не побеждала в этом сезоне – 3 поражения, 3 ничьи. 1.99 – «Болонья» не проиграет

«Астон Вилла» примет «Болонью» в первом туре общего этапа Лиги Европы.

Бирмингемцы еще не побеждали в этом сезоне. Команда Унаи Эмери проиграла в трех матчах и трижды сыграла вничью. В 6 матчах «Вилла» забила 2 гола.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи за 1.86. На победу «Болоньи» дают коэффициент 4.60, на непоражение гостей – 1.99.

Матч состоится 25 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.