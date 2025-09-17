Смолов считает, что «Атлетико» может провалиться в ЛЧ: «По игре стали только хуже. Могут повторить прошлогоднюю судьбу «Сити»
Федор Смолов высказался об игре «Атлетико» в этом сезоне.
– Какой топ-клуб имеет наивысшие шансы провалиться в ЛЧ?
– «Атлетико». Провели яркую летнюю закупку, но по игре стали только хуже. Мы привыкли к тому, что мадридцы стабильно являются участниками плей-офф, но в этом сезоне они могут повторить прошлогоднюю судьбу «Манчестер Сити», – заявил форвард «БроукБойз», выступавший в «Сельте».
17 сентября «Атлетико» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: BetBoom
