«Ювентус» спасся от поражения с «Боруссией», уступая 2:4 к 94-й минуте. В лайве на камбэк давали коэффициент 50.00

«Ювентус» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб уступал 2:4 к 94-й минуте, но спасся благодаря голам Душана Влаховича и Ллойда Келли в концовке.

В лайве на камбэк «Ювентуса» можно было поставить за 50.00.

Все восемь мячей были забиты после 51-й минуты. В прематче на тотал больше 7,5 голов давали коэффициент 51.00.