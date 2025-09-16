«Ювентус» спасся от поражения с «Боруссией», уступая 2:4 к 94-й минуте. В лайве на камбэк давали коэффициент 50.00
«Ювентус» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (4:4) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Туринский клуб уступал 2:4 к 94-й минуте, но спасся благодаря голам Душана Влаховича и Ллойда Келли в концовке.
В лайве на камбэк «Ювентуса» можно было поставить за 50.00.
Все восемь мячей были забиты после 51-й минуты. В прематче на тотал больше 7,5 голов давали коэффициент 51.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
