«Ювентус» выиграл все три матча в этом сезоне. Туринцы – явные фавориты против «Боруссии» в ЛЧ

«Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб выиграл все три матча в этом сезоне Серии А – 4:3 с «Интером», 1:0 с «Дженоа» и 2:0 с «Пармой». Победная серия туринцев с учетом концовки прошлого сезона насчитывает 5 матчей.

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом встречи за 1.90. На победу «Боруссии» можно поставить за 4.30, на ничью – за 3.75.

Матч состоится 16 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.