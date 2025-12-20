«Ювентус» – «Рома»: игроки БЕТСИТИ выбрали наиболее вероятный исход матча

20 декабря в 16-м туре Серии А состоится матч между «Ювентусом» и «Ромой». Встреча пройдет в Турине и начнется в 22:45 мск.

Команды располагаются по соседству в таблице чемпионата. «Рома» с 30 очками занимает четвертое место, «Ювентус» с 26 баллами находится на пятой строчке.

Туринцы не проигрывают на своем поле в текущем сезоне Серии А – четыре победы и три ничьи. Римляне уступили в двух из трех прошлых выездных игр в чемпионате, а вообще показывают неплохие результаты в гостях – пять побед и два поражения.

Три прошлых встречи между «Ювентусом» и «Ромой» завершились вничью. В шести очных играх подряд было меньше трех голов.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают туринцев фаворитами предстоящей игры. Поставить на хозяев можно с кэфом 2.02 , на «Рому» дают 4.10 , на ничью предлагают 3.40.

Эксперты полагают, что встреча будет малорезультативной. На три мяча и более в матче можно поставить за 2.33 , на два гола и менее предлагают 1.62.

Игроки БЕТСИТИ склоняются к победе «Ювентуса». 45% от всех ставок на исход пришлось на туринцев, на ничью отдано 35%, на «Рому» – 20%.