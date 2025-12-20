Дрейк проиграл $200 тысяч, поставив на победу Джейка Пола в бою с Джошуа
Рэпер Дрейк проиграл крупную сумму из-за главного поединка боксерского вечера в Майами.
Канадский музыкант поставил 200 тысяч долларов на победу блогера Джейком Полом над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.
Вероятность победы блогера оценивалась коэффициентом 8.20. С 200 тысяч Дрейк планировал выиграть 1,6 млн долларов.
Фото: соцсети Дрейка
Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Джейк Пол сломал челюсть, но все равно доволен. Так его еще не били
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости