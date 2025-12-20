«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» в 3 из 4 последних матчей. 13% вероятности – команда Слота победит с форой (-2,5)

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – фаворит матча с коэффициентом 2.00. На победу «шпор» букмекеры дают 3.70, на ничью – 3.80.

Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» в 3 из 4 последних очных матчей. Если команда Арне Слота победит с форой (-2,5), сыграет коэффициент 7.30 (примерно 13% вероятности).

Матч пройдет 20 декабря. Начало – в 20:30 мск.

