Бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

20 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне и начнется в 20:30 мск.

Пока команды показывают не те результаты, которые ждут их болельщики. «Тоттенхэм» с 22 очками находится на 11-м месте в таблице, «Ливерпуль» с 26 баллами занимает седьмую строчку.

У лондонцев всего одна победа в семи последних турах. Мерсисайдцы не проигрывают в АПЛ четыре матча подряд, но до начала этой серии уступили в шести из семи игр чемпионата.

«Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма» в трех предыдущих матчах АПЛ. В прошлом сезоне команда Арне Слота дважды разгромила столичный клуб – 6:3 и 5:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают гостей фаворитами предстоящей встречи. На победу «Ливерпуля» предлагают кэф 2.10 , ничья идет за 3.80 , вероятность успеха хозяев поля оценивается в 3.40 .

По мнению экспертов, матч будет результативным. На три мяча и более можно поставить за 1.68 , на два гола и менее предлагают 2.20.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение мерсисайдцам. 46% от всех ставок на исход пришлось на успех гостей, на ничью ушло 28%, на «Тоттенхэм» – 26%.