Депутат Кирьянов раскритиковал «Яндекс» за рекламу БК в поиске и приложениях

Депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов высказался о законопроекте, обязывающем букмекеров предупреждать об опасности азартных игр.

«Эта инициатива вызвана одной из острых проблем для нашей страны, которая, к сожалению, затрагивает и самые уязвимые категории граждан, включая несовершеннолетних: проблема игромании, нездоровой склонности к азартным играм.

Масштабы игромании растут. И проблему усугубляют как букмекеры с навязчивой рекламой, так и отечественные IT-компании, которые закрывают глаза на попытки букмекеров обойти закон о рекламе и не проводят должную фильтрацию на своих платформах.

Это касается и поисковика «Яндекс», и его рекламной площадки, и его приложений для заказа такси и доставки. Везде сейчас, увы, можно увидеть предложения по ставкам на деньги, а также рекламу букмекерских брендов, которая явно продвигается вместе с, например, рекламой лотереи от того же бренда.

Для решения проблемы к экспертизе в Общественной палате представлен законопроект, обязывающий букмекеров размещать информацию о рисках и последствиях участия в азартных играх, а также информировать об альтернативе – возможности инвестировать свободные денежные средства. Это должно повысить финансовую грамотность населения и помочь людям сделать более осознанный выбор.

Также я настаиваю, что полноценное решение проблемы невозможно без проработки и со стороны отечественных IT-компаний, через платформы которых рекламируются букмекеры. В этом вопросе нужна их заинтересованность и ответственность: самостоятельный контроль со стороны рекламных площадок станет первейшим фильтром любых попыток обхода законодательства», – заявил Кирьянов.

Сроки за рекламу казино, бан кредиток – какие законы о беттинге обсуждают в России?

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: телеграм-канал Артема Кирьянова
Яндекс
Политика
Государственная дума
Беттинг-индустрия
