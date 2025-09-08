  • Спортс
  Дрейк проиграл $300 тысяч, поставив на победу Синнера на US Open. Итальянец уступил Алькарасу в финале
Дрейк проиграл $300 тысяч, поставив на победу Синнера на US Open. Итальянец уступил Алькарасу в финале

Рэпер Дрейк проиграл крупную сумму на US Open.

Канадский музыкант перед 1/4 финала турнира поставил 300 тысяч долларов на то, что Янник Синнер станет победителем US Open.

Итальянец дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу в четырех сетах – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

В прошлом году Дрейк поставил на Тэйлора Фрица в финале US Open против Синнера, но ставка не сыграла.

Почему Дрейк все время ставит на спорт? Похоже, дело не только в интересе

Опубликовал: Кирилл Михайлов
