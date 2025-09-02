Дрейк поставил $300 тысяч на победу Синнера на US Open
Рэпер Дрейк поставил на победу Янника Синнера на US Open.
Канадский музыкант опубликовал в соцсетях скриншот ставки на первую ракетку мира в размере $300 тысяч. Потенциальный выигрыш составит $507 тысяч.
В прошлом году Дрейк поставил на Тэйлора Фрица в финале US Open против итальянца, но ставка не сыграла, а в финале Australian Open-2025 верно предсказал победу Янника.
В четвертьфинале Синнер встретится с Лоренцо Музетти.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Дрейка
