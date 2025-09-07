В Германии усилили контроль за ставками на социальные и политические события
Немецкий регулятор (GGL) предостерег граждан от ставок на социальные и политические события.
GGL отметил, что такие форматы подвержены манипуляциям, так как основаны на субъективных или неясных исходах. Поводом для активности регулятора послужил участившиеся сообщения о ставках на события, связанные с конфликтом на Украине.
Отметим, что в России ставки на неспортивные события запрещены с 2020 года.
Бразилия и Африка сходят с ума, самый большой рынок – в США. А где Россия в топе самых азартных стран мира?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости