Испания забивает 2+ гола в 8 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против Турции
Сборная Испании сыграет в гостях с Турцией в 6-м туре отбора ЧМ-2026.
Испания – явный фаворит с коэффициентом 1.56. Победа Турции оценивается в 5.50, ничья – в 4.50.
Испанцы забивают больше 1,5 гола в 8 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится: на 2+ гола от Испании дают 1.52. Если тренд прервется, сыграет коэффициент 2.50.
Матч пройдет 7 сентября. Начало – в 21:45 мск.
