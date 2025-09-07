«Боруссия» Дортмунд – главный фаворит Бундеслиги без учета «Баварии». «Байер» – второй у букмекеров, «Айнтрахт» и «Лейпциг» делят третью строчку

Букмекеры открыли линию на победителя Бундеслиги без учета «Баварии».

Главным фаворитом котируется дортмундская «Боруссия» – с коэффициентом 2.75. «Байер», у которого нет побед после двух туров, идет вторым (2.80). Третье место делят «Анйтрахт» и «Лейпциг» (по 7.50).

Ближайшим преследователем группы фаворитов считается «Штутгарт» (22.00). На остальные команды коэффициент стартует от 50.00.

