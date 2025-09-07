  • Спортс
  • Синнер – фаворит против Алькараса в финале US Open. Действующий чемпион турнира не защищал титул с 2008 года
Синнер – фаворит против Алькараса в финале US Open. Действующий чемпион турнира не защищал титул с 2008 года

Янник Синнер считается фаворитом финала US Open против Карлоса Алькараса.

Год назад итальянец в финале обыграл Тэйлора Фрица. Последний раз действующий чемпион US Open защищал титул в 2008 году – это был Роджер Федерер.

Синнер – фаворит финала с коэффициентом 1.75. Победа Алькараса оценивается в 2.20. В личных встречах испанец ведет 9:5 (5:2 на харде).

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Ставки в Telegram
