Россия впервые в XXI веке обыграла Катар – 4:1. На фору россиян зашел коэффициент 7.44

Сборная России в гостях разгромила Катар в товарищеском матче (4:1).

В прематче россияне котировались фаворитами с коэффициентом 1.84. Победа с форой (-2,5) зашла за 7.44.

Россия впервые в XXI веке обыграла Катар. До этого были две ничьих и поражение. Единственная победа россиян в очном матче – в 1996 году. Тогда в сборной Катара играли только любители – профессиональным футбол стал в XXI веке.

