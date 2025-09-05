Искусственный интеллект помог ЕЦУПИС увеличить точность обнаружения дропов в два раза

Единый ЦУПИС вдвое повысил эффективность выявления дропов благодаря искусственному интеллекту.

Дропы (дропперы) – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

«До внедрения ИИ в процесс выявления дропов мы получали значительное количество ложных блокировок, и работа на базе системы с экспертными правилами требовала много ресурсов антифрод-аналитиков.

В поисках более эффективного метода мы пришли к освоению решений на основе машинного обучения. В результате чего нам удалось повысить точность предсказаний по выявлению дропов в Едином ЦУПИС вдвое», – заявил руководитель службы противодействия кибермошенничеству ЕЦУПИС Михаил Воронин.