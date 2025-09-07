Промо
1

Катар – Россия: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Карпина на победу

7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне и начнется в 18:15 мск.

Три дня назад россияне сыграли вничью 0:0 с Иорданией и продлили серию без поражений до 14 матчей – десять побед и четыре ничьи.

Катарцы готовятся к очередному раунду отбора ЧМ-2026. В последнем матче команда Хулена Лопетеги сыграла вничью 2:2 с Бахрейном.

Россия и Катар встречались между собой трижды. Одна встреча завершилась победой катарцев, дважды была зафиксирована ничья. Во всех трех играх был обмен голами.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящей встречи. На победу команды Валерия Карпина дают кэф 2.30, на успех хозяев предлагают 3.50, ничья идет за 3.30.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 2.05, на два гола и менее дают 1.85. На обмен мячами дают 1.79, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.02.

Игроки БЕТСИТИ разошлись в вопросе о фаворите матча. 42% от всех ставок на исход пришлось на победу сборной России, на Катар отдано 23%, на ничью – 35%.

Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!

натив
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Франция вылетела из Евробаскета от Грузии в 1/8 финала. Перед турниром французы входили в тройку фаворитов, грузины были вне топ-10
129 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – главный фаворит Бундеслиги без учета «Баварии». «Байер» – второй у букмекеров, «Айнтрахт» и «Лейпциг» делят третью строчку
146 минут назад
«Синнер кажется небольшим фаворитом, потому что хард — это его покрытие, его царство». Прогноз Павла Ниткина на мужской финал US Open
сегодня, 14:00
Турция за 5.7 или Испания за 1.57? Ставьте на матчи квалификации ЧМ с фрибетом до 15 000!
сегодня, 10:00Реклама
Синнер – фаворит против Алькараса в финале US Open. Действующий чемпион турнира не защищал титул с 2008 года
сегодня, 07:37
Германия стала главным фаворитом Евробаскета после вылета Сербии в 1/8 финала
1сегодня, 06:25
Сербия вылетела от Финляндии с 88% вероятности победы в игре. Перед Евробаскетом сербы были главными фаворитами
11вчера, 21:14
Роналду сделал дубль в матче против сборной Армении. На это зашел коэффициент 3.20
3вчера, 17:55
СКА проиграл «Шанхаю» 3 матча подряд. Петербуржцы котировались явными фаворитами встречи
вчера, 17:00
Более 19 млн россиян прошли идентификацию в ЕЦУПИС для совершения ставок
вчера, 16:38
Ко всем новостям
Последние новости
ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Лига Ставок Теннисный Клуб» в Москве
5 сентября, 14:39Промо
«Близкий матч, минимум по 2 шайбы от каждой команды, силовые приемы и тонна эмоций». Прогноз Александра Плеханова на «Локо» – «Трактор»
5 сентября, 13:45
Лига Ставок предлагает уникальные условия на матчи КХЛ
5 сентября, 12:01Промо
92 пользователя «Лиги Ставок» стали миллионерами в «Новом Джекпоте»
5 сентября, 09:42Промо
BetBoom запускает акцию «Турбо TI» — с призовым фрибет-фондом 6 000 000!
5 сентября, 07:10Промо
Лига Ставок представила интерактивную платформу L1GA PASS
4 сентября, 15:32Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Иорданией
4 сентября, 09:26Промо
В Иркутске состоится турнир по кулачным боям Prime FL
3 сентября, 12:37Промо
Финал 3 сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу состоится в Пестово
3 сентября, 10:35Промо
300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной
3 сентября, 08:22Промо