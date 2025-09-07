Катар – Россия: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Карпина на победу

7 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Катара. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне и начнется в 18:15 мск.

Три дня назад россияне сыграли вничью 0:0 с Иорданией и продлили серию без поражений до 14 матчей – десять побед и четыре ничьи.

Катарцы готовятся к очередному раунду отбора ЧМ-2026. В последнем матче команда Хулена Лопетеги сыграла вничью 2:2 с Бахрейном.

Россия и Катар встречались между собой трижды. Одна встреча завершилась победой катарцев, дважды была зафиксирована ничья. Во всех трех играх был обмен голами.

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящей встречи. На победу команды Валерия Карпина дают кэф 2.30, на успех хозяев предлагают 3.50, ничья идет за 3.30.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 2.05 , на два гола и менее дают 1.85 . На обмен мячами дают 1.79 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.02.

Игроки БЕТСИТИ разошлись в вопросе о фаворите матча. 42% от всех ставок на исход пришлось на победу сборной России, на Катар отдано 23%, на ничью – 35%.

