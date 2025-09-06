Синнер – Алькарас: прогноз на матч 7 сентября 2025 года от Павла Ниткина

В финале одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису US Open-2025 встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Прогноз на игру дает автор блога «С миру по Нитке» Павел Ниткин.

Матч пройдет 7 сентября 2025 года и начнется в 21:00 Мск.

Коэффициенты букмекеров

Победа Янника Синнера — 1.81

Победа Карлоса Алькараса — 2.10

Ф по геймам (-1.5) Синнера — 1.97

Победа Синнера в 3 сета — 4.60

Тотал геймов больше 41.5 — 1.92

Янник Синнер

Казалось, что матч с Шаповаловым — это был его «плохой» матч, который он проводит почти на каждом турнире Большого Шлема в последнее время. И обычно он преодолевает этот неудачный отрезок, и после этого играет очень здорово и выносит всех до финала. Но в полуфинале итальянец неожиданно столкнулся с проблемами, проиграл сет Оже-Альяссиму, которого до этого разгромил в Цинциннати (6:0), (6:2).

Конечно, канадец так хорошо играл весь турнир – возможно, он никогда раньше не играл так мощно. Однако все равно было неожиданно увидеть, что Синнер немного подсел во втором сете, и было ожидаемо увидеть, что после второго сета он прибавил, собрался и снова вышел на высокий уровень.

Возможно, небольшое беспокойство у болельщиков Синнера должно вызывать, что он брал медицинский перерыв из-за проблем с мышцами живота. Сам он сказал, что там ничего серьезного нет, переживать не о чем. Но, возможно, она просто не хочет давать какие-то ментальные козыри сопернику перед финалом.

Карлос Алькарас

Алькарас на этом турнире просто разрывает всех: прошел до финала, не проиграв ни сета. До испанца последний раз такое удавалось всего семи людям – последним был Роджер Федерер в 2015-м.

В целом, показывает очень впечатляющий теннис. Нельзя сказать, что его базовый уровень очень высокий, и он играет совсем без ошибок и не позволяет себе каких-то провалов. Однако в нужные моменты Карлос напоминает всем, какой он невероятно талантливый теннисист практически без потолка возможностей.

Последние матчи игроков

В личных встречах Алькарес ведет 9–5: из них 3–2 на турнирах Большого Шлема, 6−2 на харде и 3−1 в этом теннисном сезоне. Они проведут третий финал Большого Шлема подряд. На Ролан Гаррос Алькарас отыгрался с 0−2 по сетам и трех матч-боллов в финале. На Уимблдоне Синнер взял реванш в четырех партиях. И сейчас они третий раз сыграют в финале ТБШ.

Анализ и прогноз

На бумаге Синнер кажется небольшим фаворитом, потому что хард — это его покрытие, его царство.

С другой стороны, 6−2 на харде ведет Алькарас. Но в целом, по тому, как шел турнир, мне кажется, что Карлос больше похож на фаворита. И я предположу, что испанец должен здесьпобедить. Прогнозирую, что будет пять сетов – и выиграет Карлос Алькарас.

Рекомендация: «победа Карлоса Алькараса» за коэффициент 2.10.

