Марокко впервые в истории выиграло ЧМ по футболу до 20 лет. Сборная котировалась андердогом финала с Аргентиной за 5.80 и всего турнира за 28.00

Сборная Марокко сенсационно выиграла чемпионат мира по футболу до 20 лет.

В финале марокканцы обыграли сборную Аргентины (2:0), котируясь явными андердогами за 5.80. Марокко впервые в истории выиграло молодежный чемпионат мира.

По ходу турнира марокканская команда также обыграла Испанию, Бразилию и Францию. До начала турнира на золотые медали Марокко давали коэффициент 28.00.