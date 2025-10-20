Россиянин проиграл 7 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Страсбуром»

Клиент PARI проиграл крупную сумму на матче «ПСЖ» – «Страсбур».

Беттор поставил 7 миллионов рублей на экспресс из двух событий, которые состоялись 17 октября: победа ЦСКА над «Трактором» в КХЛ с учетом овертайма (1.58) и победа «ПСЖ» над «Страсбуром» (1.35). Итоговый коэффициент составил 2.13.

Ставка россиянина не сыграла: ЦСКА обыграл «Трактор» (1:0), а «ПСЖ» не смог победить «Страсбур» (3:3). Беттор проиграл 7 миллионов рублей.