«Реал» выиграл 5 матчей подряд с разницей в 2+ гола. 2.25 – продление серии в игре с «Хетафе»

«Реал Мадрид» сыграет с «Хетафе» на выезде в 9-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.48. Победа «Хетафе» оценивается букмекерами в 7.40, ничья – в 4.70.

Мадридцы выиграли 5 матчей подряд с форой (-1,5). На продление серии можно поставить за 2.25.

Матч пройдет 19 октября. Начало – в 22:00 мск.

