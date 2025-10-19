«Реал» выиграл 5 матчей подряд с разницей в 2+ гола. 2.25 – продление серии в игре с «Хетафе»
«Реал Мадрид» сыграет с «Хетафе» на выезде в 9-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.48. Победа «Хетафе» оценивается букмекерами в 7.40, ничья – в 4.70.
Мадридцы выиграли 5 матчей подряд с форой (-1,5). На продление серии можно поставить за 2.25.
Матч пройдет 19 октября. Начало – в 22:00 мск.
«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости