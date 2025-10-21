Меньше 1% давали на чемпионство «Мьелльбю». Клуб из деревни на 1500 человек впервые в истории выиграл чемпионат Швеции

«Мьелльбю» сенсационно стал чемпионом Швеции.

Футбольный клуб из деревни с населением менее 1500 человек досрочно гарантировал себе первое место за три тура до завершения турнира. Это первый чемпионский титул для «Мьелльбю».

Букмекеры не верили в чемпионство «Мьелльбю». Перед стартом сезона на титул команды давали коэффициент 151.00, что соответствовало вероятности в 0,66%.