«Уфа» сыграла вничью 6 раз подряд. 3.20 – ничья в матче с ульяновской «Волгой»
«Уфа» на протяжении месяца играет только вничью.
Башкирский клуб сыграл вничью 6 раз подряд – против тульского «Арсенала» (2:2) «Челябинска» (0:0), костромского «Спартака» (0:0) и «Сокола» (2:2) в PARI Первой лиге, а также в кубковых матчах с «Фанкомом» (1:1 в основное время) и «Енисеем» (1:1 в основное время).
Сегодня «Уфа» сыграет на выезде с ульяновской «Волгой». На ничью дают коэффициент 3.20, на победу хозяев – 2.10, на успех гостей – 3.75.
Матч состоится 20 октября и начнется в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
