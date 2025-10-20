«Вест Хэм» пропустил 16 мячей в сезоне АПЛ, почти половина (7) – после удара головой. 2.65 – в матче с «Брентфордом» будет гол головой
«Вест Хэм» регулярно пропускает после ударов головой.
Лондонцы пропустили 16 мячей в этом сезоне АПЛ, причем почти половина – 7 голов – была пропущена после удара головой.
Букмекеры дают коэффициент 2.65 на гол головой в сегодняшнем матче «Вест Хэма» с «Брентфордом».
Игра состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
