8.00 – «Балтика» попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева опережает идущий 6-м «Спартак» на 4 очка

«Балтика» не попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры.

Команда Андрея Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 12 туров. Отставание от первого места – 3 балла, от идущего шестым «Спартака» – 4 очка.

На попадание «Балтики» в топ-5 по итогам чемпионата дают коэффициент 8.00, что соответствует вероятности в 12%. Финиш в топ-4 оценивается в 13.00, в топ-3 – за 20.00.

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде против «Пари НН».