Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 19 октября 2025 года от Вячеслава Палагина

В матче 8-го тура английской премьер-лиги встретятся Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Прогноз на игру дает автор блога «Англия, Англия» Вячеслав Палагин.

Ливерпуль

Первый серьезный кризис в эпоху Арне Слота. Ливерпуль все еще идет вторым в АПЛ с минимальным отставанием от Арсенала, но проиграл три матча подряд во всех турнирах – Кристал Пэлас, Галатасараю и Челси. Проблемы с качеством игры и балансом больше не маскируются голами на победных минутах – теперь за них отвечают соперники. Усугубляет ситуацию травма Алиссона.

Манчестер Юнайтед

Юнайтед продолжает чередовать победы и поражения. От любви до ненависти в глазах болельщиков и Рубена Аморима – часто не один шаг, а один матч. Черпать позитив можно из дебюта Сенне Ламменса, первых голов Беньямина Сеско и связки Амад-Мбемо, которая блистала в последней игре с Сандерлендом. Стабильности же по-прежнему не хватает.

Последние матчи и личные встречи

Матчи Ливерпуля и Манчестер Юнайтед в последние годы – гарантия закрученного сюжета. Декабрь-2023 – нулевая ничья с 34 ударами Ливерпуля. Март-2024 – безумные 4:3 на Олд Траффорд с двумя камбэками МЮ в Кубке. Январь-2025 – 2:2 на Энфилде в редкой игре, где сработала схема и принципы Рубен Аморима.

Премьер-лига. 04.10.2025
Челси
21
Ливерпуль
Лига чемпионов. 30.09.2025
Галатасарай
10
Ливерпуль
Премьер-лига. 27.09.2025
Кристал Пэлас
21
Ливерпуль
Кубок английской лиги. 23.09.2025
Ливерпуль
21
Саутгемптон
Премьер-лига. 20.09.2025
Ливерпуль
21
Эвертон
Премьер-лига. 04.10.2025
Манчестер Юнайтед
20
Сандерленд
Премьер-лига. 27.09.2025
Брентфорд
31
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 20.09.2025
Манчестер Юнайтед
21
Челси
Премьер-лига. 14.09.2025
Манчестер Сити
30
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига. 30.08.2025
Манчестер Юнайтед
32
Бернли

Прогноз и ставки

Максимально трудный матч для прогноза, даже если не учитывать принципиальность встречи. Обе команды в процессе перестройки и жутко нестабильны – лихорадит даже в пределах одной игры. Еще одна общая черта – хаотичный рисунок матчей и нехватка контроля. Обычно это гарантирует голы и моменты в обе стороны – тот самый баскетбол, с которым сравнил стиль нынешнего Ливерпуля Джейми Каррагер. МЮ такой рисунок может устроить, так как подходит атакующим новичкам.

Где смотреть Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Факты о командах 12
