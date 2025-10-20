«Марсель» лидирует в Лиге 1. 6.50 – команда Де Дзерби станет чемпионом, 1.20 – титул снова возьмет «ПСЖ»
«Марсель» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции.
Команда Роберто Де Дзерби лидирует в Лиге 1, набрав 18 очков в 8 турах. Чемпион Франции четырех последних лет «ПСЖ» идет вторым с 17 баллами.
Букмекеры почти не сомневаются, что парижане снова выиграют Лигу 1 – на это дают коэффициент 1.20, или 83%.
«Марсель» котируется вторым (6.50) с большим отставанием от «ПСЖ», шансы других команд на титул минимальны.
