«Марсель» лидирует в Лиге 1. 6.50 – команда Де Дзерби станет чемпионом, 1.20 – титул снова возьмет «ПСЖ»

«Марсель» возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции.

Команда Роберто Де Дзерби лидирует в Лиге 1, набрав 18 очков в 8 турах. Чемпион Франции четырех последних лет «ПСЖ» идет вторым с 17 баллами.

Букмекеры почти не сомневаются, что парижане снова выиграют Лигу 1 – на это дают коэффициент 1.20, или 83%.

«Марсель» котируется вторым (6.50) с большим отставанием от «ПСЖ», шансы других команд на титул минимальны.