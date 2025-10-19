«МЮ» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 1:0. Камбэк мерсисайдцев букмекеры оценивают в 30% вероятности

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ (0:1, перерыв).

Бриан Мбемо открыл счет уже на 2-й минуте.

В прематче команда Рубена Аморима котировалась явным андердогом с коэффициентом 5.30. В лайве коэффициент на победу «МЮ» упал до 2.24.

На «Ливерпуль» дают 3.30 (около 30% вероятности), на ничью – также 3.30.

«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»