  • «МЮ» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 1:0. Камбэк мерсисайдцев букмекеры оценивают в 30% вероятности
«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ (0:1, перерыв).

Бриан Мбемо открыл счет уже на 2-й минуте.

В прематче команда Рубена Аморима котировалась явным андердогом с коэффициентом 5.30. В лайве коэффициент на победу «МЮ» упал до 2.24.

На «Ливерпуль» дают 3.30 (около 30% вероятности), на ничью –  также 3.30.

«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»

Опубликовала: Венера Кравченко
Главные новости
«Балтика» впервые в истории разгромила «Рубин» – 3:0. На фору калининградцев зашел коэффициент 19.00
31 минуту назад
«Реал» выиграл 5 матчей подряд с разницей в 2+ гола. 2.25 – продление серии в игре с «Хетафе»
сегодня, 15:23
Салах – самый вероятный автор гола в матче против «МЮ». Египтянин никому не забивает чаще, чем манкунианцам
сегодня, 14:32
«Обе команды в процессе перестройки и жутко нестабильны – лихорадит даже в пределах одной игры». Слава Палагин о топ-матче «Ливерпуль» – «МЮ»
сегодня, 12:45
«Милан» не побеждает «Фиорентину» 2 матча подряд. 2.32 – продление серии
1сегодня, 07:34
«МЮ» 19-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля». Последний матч, в котором манкунианцы котировались фаворитами, состоялся в 2017 году
6сегодня, 06:30
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея
1вчера, 19:31
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России
35вчера, 18:43
«Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)
1вчера, 18:30
«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%
19вчера, 17:40
Последние новости
«Милан» по игре один из лучших в Италии, Пиоли – среди худших». Прогноз Клещенка на матч 7-го тура Серии А
21 минуту назад
«Реал» не проигрывает «Хетафе» с января 2022 года: тогда похмельный «Мадрид» влетел 0:1». Прогноз Бокова на матч
24 минуты назад
«Время проверить себя сложным выездом – дома «Рубин» особенно хорош и обычно побеждает». Прогноз Чернявского на «Рубин» – «Балтика»
сегодня, 12:00
«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ не верят в команду Аморима
сегодня, 08:16Промо
«У Киву есть опыт игры против Гасперини: на финише прошлого сезона его «Парма» выиграла 3:2 в гостях». Клещенок о матче «Рома» – «Интер»
вчера, 15:31
Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5
4вчера, 15:27
У «Спартака» 2 победы в 7 последних матчах с «Ростовом»
14вчера, 14:20
«После победы над проблемным «Спартаком» кто-то мог поверить в ЦСКА, но я был бы осторожен». Чернявский о матче «Локо» – ЦСКА
вчера, 14:10
«Даже несмотря на проблемы, «Барса» – очевиднейший фаворит». Боков о матче «Барселона» – «Жирона»
вчера, 13:50
«Бавария» не может победить «Дортмунд» уже три игры подряд: поражение и две ничьих». Денисов сделал прогноз на матч
вчера, 13:25