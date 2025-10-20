«Оклахома» – с отрывом главный фаворит плей-офф НБА в сезоне-2025/26. «Хьюстон» – 2-й у букмекеров, «Нью-Йорк» – 3-й, «Кливленд» – 4-й, «Индиана» – 18-я
«Оклахома» станет чемпионом НБА в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
«Тандер» котируются подавляющими фаворитами плей-офф нового сезона НБА за 3.10. Вторым у букмекеров идет «Хьюстон» (8.00), топ-3 замыкает «Нью-Йорк» (9.00).
Далее идут «Кливленд» (10.00) и «Денвер» (11.00). Финалист плей-офф прошлого сезона «Индиана» котируется 18-й за 70.00.
Победитель плей-офф НБА-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Оклахома» – 3.10
2. «Хьюстон» – 8.00
3. «Нью-Йорк» – 9.00
4. «Кливленд» – 10.00
5. «Денвер» – 11.00
6-7. «Миннесота» – 15.00
6-7. «Голден Стэйт» – 15.00
8. «Орландо» – 19.00
9. «Лейкерс» – 20.00
10-12. «Филадельфия» – 25.00
10-12. «Клипперс» – 25.00
10-12. «Атланта» – 25.00
13. «Даллас» – 30.00
Остальные – от 40.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
