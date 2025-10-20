ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в 8 из 10 последних матчей. 2.05 – очередное поражение
ЦСКА примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Белорусский клуб выиграл 8 из 10 последних официальных личных встреч с армейцами. Сегодня команды впервые встретятся в новом сезоне.
Букмекеры считают ЦСКА небольшим фаворитом встречи с коэффициентом 1.77 на победу с учетом овертайма и буллитов. Итоговая победа «Динамо» идет за 2.05.
Матч состоится 20 октября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
