«МЮ» в двух очках от топ-4. Букмекеры не верят, что команда Аморима закончит сезон АПЛ в первой четверке

«Манчестер Юнайтед» не попадет в топ-4 по итогам сезона АПЛ, считают букмекеры.

«Манкунианцы» в воскресенье обыграли «Ливерпуль» (2:1) в 8-м туре и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «МЮ» впервые за время работы Рубена Аморима победил в чемпионате дважды подряд.

«Юнайтед» отстает от идущего на четвертом месте «Ливерпуля» на два очка. Тем не менее, букмекеры не верят в то, что команда Аморима закончит сезон в топ-4 – на это дают коэффициент 5.50, что соответствует вероятности в 18%.

1.15 – «МЮ» закончит сезон АПЛ за пределами первой четверки. Последний раз «Юнайтед» попадал в топ-4 в сезоне-2022/23 – тогда клуб занял третье место в чемпионате.