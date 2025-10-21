  • Спортс
  • Две самые низкорейтинговые команды ЛЧ – «Кайрат» и «Пафос» – сыграют в Казахстане. Кипрский клуб котируется фаворитом
Две самые низкорейтинговые команды ЛЧ – «Кайрат» и «Пафос» – сыграют в Казахстане. Кипрский клуб котируется фаворитом

«Кайрат» примет «Пафос» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Кайрат» и «Пафос» – две худшие команды по клубному коэффициенту в этом розыгрыше ЛЧ. Впервые две самые низкорейтинговые команды турнира сыграют между собой.

Букмекеры считают кипрский клуб небольшим фаворитом встречи за 2.45. На победу хозяев дают коэффициент 3.05, на ничью – 3.15.

Матч состоится 21 октября, начало – в 19:45 мск.

«Кайрат» vs «Пафос» – худшие по рейтингу в ЛЧ сыграют впервые. А если бы такое могло быть и раньше?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
