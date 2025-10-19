  • Спортс
  Салах – самый вероятный автор гола в матче против «МЮ». Египтянин никому не забивает чаще, чем манкунианцам
Салах – самый вероятный автор гола в матче против «МЮ». Египтянин никому не забивает чаще, чем манкунианцам

Мохамед Салах – самый вероятный автор гола в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ.

На вингера мерсисайдцев букмекеры дают коэффициент 3.20. Если египтянин забьет или отдаст ассист, сыграют котировки за 1.61.

Всего Салах провел против манкунианцев 17 матчей, в которых отметился 16 голами и 6 результативными передачами. «МЮ» возглавляет список клубов, которым египтянин забивает чаще всего.

Также Салах набрал больше всего очков по системе «гол+пас» именно в матчах с манкунианцами.

«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
