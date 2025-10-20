«Торпедо» замыкает таблицу Первой лиги, но котируется явным фаворитом матча с «Шинником»

«Торпедо» встретится с «Шинником» в 15-м туре Первой лиги.

Эта игра станет для Олега Кононова первой в чемпионате после возвращения в клуб. 15 октября объявил о назначении тренера спустя 2 месяца после его увольнения.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице PARI Первой лиги с 10 очками. «Шинник» идет на десятом месте с 17 баллами.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи за 1.82. На ничью можно поставить за 3.30, на победу гостей – за 5.00.

Матч состоится 20 октября и начнется в 19:30 мск.