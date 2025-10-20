Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 50 раз с начала сезона – с 2000.00 до 40.00. Калининградцы в 3 очках от первого места

Букмекеры значительно повысили шансы «Балтики» на победу в чемпионате России.

После разгромной гостевой победы над «Рубином» (3:0) коэффициент на титул калининградцев обвалился с 250.00 до 40.00. Перед стартом сезона на чемпионство «Балтики» давали 2000.00 – с тех пор котировки обрушились в 50 раз.

Команда Андрея Талалаева занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка. «Балтийцы» опережают «Спартак» (6-е место) на 4 очка и «Динамо» (8-е) на 7 баллов.

«Балтика» пропустила 6 мячей в 12 турах – меньше всех в лиге.

Новые расклады на титул в РПЛ: «Зенит» – все еще фаворит, но «Локо» – впервые главный конкурент рядом с «Краснодаром»