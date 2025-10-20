«Боруссия» М идет на последнем месте в Бундеслиге и котируется третьим фаворитом на вылет. Последний раз клуб вылетал из высшей лиги 18 лет назад
«Боруссия» М занимает последнее место в таблице Бундеслиги.
Клуб из Менхенгладбаха набрал 3 очка в 7 стартовых турах и замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии. У клуба нет ни одной победы, разница мячей – 6:15.
Последний раз «Боруссия» М вылетала из Бундеслиги 18 лет назад – по итогам сезона-2006/07. Тогда клуб занял последнее место, набрав 26 очков в 34 турах.
Букмекеры считают «Гладбах» третьим фаворитом на вылет из Бундеслиги за 2.95 после «Аугсбурга» (2.75) и «Хайденхайма» (1.65).
