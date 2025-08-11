«ПСЖ» – подавляющий фаворит матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. На титул парижан дают 1.25

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА.

Французский клуб котируется явным фаворитом встречи за 1.25. На титул лондонского клуба можно поставить за 4.20.

Букмекеры ожидают результативную игру. Тотал больше 2,5 оценивается в 1.48, тотал больше 3,5 – за 2.20.

Матч состоится 13 августа в Удине, начало – в 22:00 мск.