«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» разыграют Суперкубок Англии. За последние 20 лет фаворит выигрывал этот трофей 11 раз, андердог – 9

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в матче за Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» – явный фаворит с коэффициентом 1.38. На победу «Кристал Пэлас» букмекеры дают 3.20.

Однако андердоги успешно выступают в матче за Суперкубок Англии – победили 9 раз в 20 последних розыгрышах.

Также со старта АПЛ (сезон-1992/93) чемпионы Англии и обладатели Кубка страны выигрывали Суперкубок по 12 раз.

Матч пройдет 10 августа. Начало – в 17:00 мск.

«Ливерпулю» совсем не гарантирована победа в Суперкубке: обладатели Кубка и аутсайдеры побеждают не реже