«Получена информация о договорном событии». PARI и «Фонбет» отменили ставки на кубковый матч «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4) из-за подозрений в договорняке

Кубковый матч между «РВЧеллендж» и «Звездой » (1:4) мог быть договорным.

Ставки на игру 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи, сообщает «Кружок Беттинга».

Букмекеры PARI и «Фонбет» произвели возвраты, сославшись на соответствующие пункты правил.

«Получена информация от специализированных организаций о договорном событии. Было решено отменить пари и вернуть средства», – сообщили в поддержке PARI.

Инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале обратил внимание на третий мяч, пропущенный «РВЧеллендж», когда игроки «Звезды» выбегали втроем на одного вратаря, а защитник соперника трусцой возвращался назад.

«Представители БК «Фонбет» нам сообщили, что ожидают комментариев и выводов компетентных органов по характеру игры. Пока что возвраты произведены только по ставкам на первый тайм», – отмечает телеграм-канал «Кружок Беттинга».